Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,20 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 466 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 466,20 liradan, 3 bin 71 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 92 liradan, 425 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 429 liradan, 3 bin 1 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 21 liradan, bin 500 liradan alınan Yarım Ziynet bin 510 liradan ve 750 liradan alınan Çeyrek Ziynet 755 liradan satıldı.