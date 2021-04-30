Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervine ilişkin eleştirilere cevap verirken, ülkenin, dünyadaki konjonktürden kaynaklanan süreci atlatmak için bu işlemlerin yapılmasının elzem olduğunu bildirdi. Nebati, dünyayı etkisi altına alan bir salgın yaşandığını ve gelişmiş ekonomiler de dâhil tüm dünya ekonomilerinde küçülmeler görüldüğünü söyledi. Türkiye'nin bu süreçte sağladığı desteklerle diğer ülkelerden ciddi şekilde ayrışarak farkını ortaya koyduğuna işaret eden Nebati "Ülke ekonomilerin küçüldüğü böyle bir dönemde Türkiye yüzde 1,8'lik büyüme kaydetti. Açılan şirket sayısı yüzde 20,6'lık artışla 103 bine çıktı. Karşılıksız çıkan çeklerin toplam çeklere oranı yüzde 1,7'den yüzde 0,9'a geriledi. Bütçe açığının gayrisafi millî hasılaya oranı yüzde 3,4 oldu. Dünya ortalaması yüzde 10,8'lerde. Bankacılıkta tahsili gecikmiş alacak oranı yüzde 4 civarında. Reel kesimin döviz açık pozisyonu azaldı. İhracatta ciddi artış oldu. Bütün bu sayılar ve oranlar açıkça gösteriyor ki Türkiye'nin reel ekonomisi ve finansal altyapısı böylesi büyük bir krizde bile sarsılmayacak kadar sağlamdır" dedi.

YALANLAR, İTHAMLAR...

Nebati, Merkez Bankasının 128 milyar dolarlık rezervi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklamalarının göz ardı edilip, mevcut olumlu koşulların negatife dönmesi noktasında psikolojik bir harekat yürütüldüğünü söyledi. "Kara gün rezervlerini harcadınız" yönünde eleştirilerde bulunulduğunu hatırlatan Nebati "Kara günden kastınız nedir? Tüm dünya salgınla savaşırken ve son 100 yılın en büyük musibetiyle karşı karşıya kalınmışken, bunu kara gün olarak görmemek için ya gözlerinizin kör ya da niyetinizin kötü olması lazım. Daha bundan karası yok ki! Biz de geçen yıl tüm dünyanın kara gününde Türkiye'yi ak günlere döndürecek tedbirler aldık. Bundan dolayı 128 milyar dolara dair yalanlar ve ithamlar sürekli gündeme getiriliyor" diye konuştu.