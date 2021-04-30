Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu firmaların ithalatçı olduğuna dikkat çeken Çelik, ürünlerini yüzde 85 oranına kadar yerli üretimmiş gibi gösterip, ihale kazandıklarını öne sürdü. Bu durumun yerli ve millî üretim yapan firmalara karşı haksız rekabet oluştuğunu vurgulayan Çelik, bu konuda Ticaret Odası ile görüştüklerini, gerekirse de hukuki yollara başvuracaklarını aktardı. Çelik “Bizim yüzde 84’leri bulan yerlilik oranımız var. Fakat diğerlerinde bu oran yüzde 20’lerde. Yurt dışından getirdikleri parçaları Türkiye’de montajlayıp, belge üzerinde işçiliği yüksek gösterip, yerlilik yüzdesini yukarı çekiyorlar” diye konuştu. İmalat sektöründe en fazla yerlilik oranının motor üretiminden sağlandığını belirten Çelik, belgede sahtecilik yapan firmaların motosiklet motorunu, araç motoruymuş gibi gösterdiklerini öne sürerken, bu firmaların motor üretimi belgesiyle yerlilik oranında ciddi artış sağladıklarını, ihalelerde yüzde 15 fiyat avantajı sağladıklarını kaydetti. Çelik, bu durumun ibraz edilen belgelerin parçalarla eşleştirme yapılması suretiyle çözülebileceğini söyledi.