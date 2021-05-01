Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökhan Özkan ve Banu Ulutuncel, EMEA bölgesinden terfi alan 52 isim arasına girerek büyük bir başarıya imza attı. 200 yıldır faaliyet gösteren J.P. Morgan; Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EMEA) bölgesinde de çok yönlü yerel bir pazar edinmiş durumda. Dünyanın en büyük ve etkin bankaları arasında yer alan J.P. Morgan, yaygın bir müşteri tabanına sahip olmakla birlikte finansal hizmetler ürün çeşitliliğinde de lider konumda bulunuyor. J.P. Morgan, şirketin geleceğinin şekillenmesinde etkin roller üstlenecek olan genç liderlere yatırım yapıyor. Bu kapsamda EMEA bölgesinde 52 yeni isim, "yönetici direktör" olarak terfi etti. Bu kişiler arasında Türkiye'den Gökhan Özkan ve Banu Ulutuncel de yer aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Harvard Business School mezunu olan Gökhan Özkan, 2006 yılından beri J.P. Morgan'ın Gelişmekte Olan Piyasalar Finansal Kurumlar bölümünde görev alıyordu. J.P. Morgan'da yönetici direktörleri, şirketin geleceğinin ve politikalarının şekillenmesinde etkin şekilde rol oynayan ‘genç liderler' olarak biliniyor. 3,5 trilyon dolar bilanço büyüklüğü ve 470 milyar dolar piyasa değeri ile dünyanın en değerli bankası konumunda olan J.P. Morgan, 2020 yılında 29 milyar dolar net kâr açıkladı.