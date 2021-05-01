Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Online olarak gerçekleştirilen ödül töreninde 11 farklı sektörden 69 şirkete “Türkiye’nin En İyi İşvereni” ödülü verildi. Best Small Workplaces kategorisinde birincilik ödülü geçen yılın birincisi Inspark’a giderken, 50-100 çalışan sayılı şirketler kategorisinin birincisi Udemy oldu. 100-250 çalışan sayısına göre ilk sırayı Viessmann Manisa Isı Teknolojileri, Tümaş Mermer ile Doğuş Grubu alırken, 250-500 çalışan sayısına göre “Türkiye’nin En İyi İşvereni 2021” ödülünü, geçen yılın da birincisi olan Magna Seating kazandı. Onu sırasıyla GittiGidiyor ve Novartis ve Tarım Ürünleri AŞ takip etti. 500-1.000 çalışan sayılı şirketlerin ilk sırasında, Magna Exteriors & Magna Mirrors yer aldı. Onu sırasıyla DHL Worldwide Express ile Sahibinden.com takip etti. 1.000-5.000 çalışan sayılı şirketlerin en iyileri ise sırasıyla, geçen yıl da birinci olan Hilton, özellikle son iki yıldır yükselişini sürdüren Albaraka Türk Katılım Bankası ve geçen yılki yerini koruyan Penti oldu. 5 bin üzeri çalışana sahip şirketlerde de Kuveyt Türk Katılım Bankası, Teleperformance Turkey ve AssisTT ilk üç sırayı paylaştı.