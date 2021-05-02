Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En fazla fiyat artışı yüzde 45 ile patateste oldu. Onu yüzde 31 ile kuru soğan, yüzde 19 ile karnabahar, yüzde 18 ile kuru üzüm, yüzde 17 ile nohut takip etti. TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar; üreticide maydanoz, elma, fasulye, nohut, mercimek, pirinç, incir ve süt fiyatında değişim meydana gelmediğini vurgulayarak "Buna rağmen makas kapanmıyor" dedi.

YAĞDA DURUM FARKLI

Ayçiçeği yağında ise Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) müdahalesi etkisini gösterdi. TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal "5 litrelik ambalajlarla 59 liraya piyasadaki en uygun fiyatlı ayçiçeği yağını satışa sunduk. Üç haftada 2 bin tonun üzerinde rafine yağı piyasaya arz ettik" diyerek, böylece diğer marka yağ fiyatlarının da düşüşe geçtiğini söyledi.