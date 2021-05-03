Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, tam kapanma döneminde acenteler için de muafiyet istedi. Tam Kapanma Tedbirleri Genelgesi ile yabancı turistlerin kısıtlamalardan muaf tutulduğu aktarılan açıklamada, otellerin de hizmet vermeye devam ettiği bildirildi. Turistleri ülkeye getiren ve onları havaalanından alıp oteline götürmek, gezdirmek ve tatili biteni de ülkesine geri dönmek üzere otelinden alıp uçağına bindirmekle görevli seyahat acentelerinin bu hizmetlerini veremediği aktarılan açıklamada "Seyahat acentesinden hizmet satın almış turistler, bu hizmete ulaşamıyor. E-Devlet üzerinde 'Görev Belgesi' başvurusunda otel çalışanlarına ilişkin tanım varken, seyahat acentelerinin faaliyet alanı 'muaf olmayan işler' kapsamında değerlendiriliyor. Bu nedenle seyahat acentelerinin başvuruları reddediliyor, turistler tura çıkamıyor, otellerine gidemiyor" denildi. Kısıtlamanın ikinci gününde Antalya'dan, Marmaris'ten, İstanbul'dan şikâyetlerin yükseldiği de belirtilerek "Yabancı turistlere hizmet edecek seyahat acentelerine ve görevlilerine kısıtlama süresince çalışabilme imkânı sağlanmalı. Yabancı turistlere hizmet verecek seyahat acenteleri muafiyet listesine eklenmedi. Hizmetleri alamayan yabancı turistler ve tur operatörlerinin ülkemize güveni sarsılabilir. Türk turizmi zarar görür" ifadeleri kullanıldı.

160 BİN UKRAYNALI GELECEK

Muğla'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlıklarını tamamlayarak hizmet vermeye başlayan turistik tesisler, Ukraynalı turistleri ağırlıyor. 28 Nisan'da gelen 350 kişilik ilk turist kafilesi, Fethiye ve Marmaris'te tatillerini geçirecek. 17 Mayıs'a kadar 8 bin 500 Ukraynalı turist daha bölgeye gelecek. Ön rezervasyonlara göre de sezon boyunca 160 bin civarında Ukraynalı bekleniyor. Ukraynalı turistler "Salgınla mücadelede Türkiye güven veriyor. Çok sevdiğimiz için tatile buraya geldik" diyor.