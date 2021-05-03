Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Anneler Günü hediye telaşı içerisinde olanlar için DeFacto, yeni bir koleksiyon hazırladı. Baharın tazeliği ile hazırlanan yeni koleksiyonda pastel tonları ağırlıkta. Çiçek desenlerinin hâkim olduğu koleksiyonda denimler de yer alıyor. Hem klasik hem spor tasarımlardan oluşan koleksiyonda her anne için bir hediye bulmak mümkün. Stil sahibi şık çizgileriyle Anneler Günü koleksiyonunda bluzdan tişörte, tunikten pantolona birçok seçenek yer alıyor.

Koleksiyonda annelerin zarafeti için şıklığın tamamlayıcısı aksesuar ve ayakkabıların da yer aldığı belirtildi. Anneler için en özel hediyelerin defacto.com adresinde satışa sunulduğu açıklandı.