Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Üniversitesi Rektörlüğü bünyesine Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesine göre toplam 119 pozisyona 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli personel alınacak.
Ankara Üniversitesi 119 sözleşmeli personel alacak
03.05.2021 - 13:46 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 13:50
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Üniversitesi Rektörlüğü, 119 sözleşmeli personel alacağını duyurdu.
Etiketler : Ankara Üniversitesi,
787417 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/787417.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER