Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom, 17 Mayıs'a kadar sürecek kapanma sürecinde kullanıcılarının yanında olmaya devam ediyor. Şirket, Online İşlemler uygulaması ile kullanıcılarının işlemlerini evden çıkmadan yapabilmesini sağlarken, Sil Süpür ile her hafta internet veya dakika hediye ediyor. Ayrıca ev telefonu kullanıcılarına şehir içi ve şehirlerarası tüm aramalarda ücretsiz kullanım hakkı sunuyor.

Türk Telekom, Tivibu, Muud ve e-dergi için sunduğu avantajlarla kapanma boyunca kullanıcılarının keyifli zaman geçirmesine de destek oluyor. Tivibu Aile, Sinema ve Spor paketi kullanıcıları, dijital TV platformu Tivibu'nun tüm kanallarını 17 Mayıs'a kadar ekstra ücret ödemeden şifresiz izleyebiliyorlar. e-dergi uygulamasını indirip, üye olarak EVDEKAL kodunu aktif hale getiren kullanıcılar, onlarca dergi ve gazeteyi telefon ve tabletler üzerinden ücretsiz okuyabiliyorlar. Şirketin dijital müzik platformu Muud da müzikseverleri yalnız bırakmıyor. 1 aylık ücretsiz Premium Muud üyeliği ile mobil kullanıcılar, internet paketlerinden harcamadan uygulamanın müzik arşivinden yararlanabiliyorlar.