Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan veya hatalı olan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını vurgulayan Bakan Bilgin, “Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak” açıklamasını yaptı.
Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemeleri yarın hesaplara yatacak
04.05.2021 - 13:05 | Son Güncelleme: 04.05.2021 - 13:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Nisan ayına ilişkin Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kısa Çalışma ve İşsizlik Ödeneği,
787659 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/787659.aspx
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