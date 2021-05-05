Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada, ortaklığın ilk çeyrekteki gelirlerinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düşüşle 1,8 milyar dolar olarak gerçekleştiği, toplam gelirin yüzde 46’sını oluşturan kargo gelirlerinin ise yüzde 77 artış gösterdiği, Turkish Cargo’nun dünyanın en büyük 5. hava kargo taşıyıcısı olduğu kaydedildi. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı “Küresel havacılık endüstrisinde yıkıcı etkilere neden olan pandemi krizi sürerken ortaya koyduğumuz bu performans yalnız 'zor olanı başarmak' olarak nitelendirilebilir. Çünkü biz tüm zorlu süreçlerin üstesinden gelen milletimiz gibi zor olanı başardık” dedi.