Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tatil amaçlı seyahat eden her 100 kişiden 71’i önümüzdeki dönemde seyahat etmeyi düşünebileceğini açıkladı. Uluslararası yönetim danışmanlığı şirketi Simon-Kucher & Partners salgın sonrası otel, turizm ve eğlence sektöründeki değişen tüketici alışkanlıklarını inceledi. Şirket tarafından yapılan araştırma sonuçları, 2021’de seyahat talebinin önemli ölçüde artacağını gösteriyor.

Araştırmaya göre seyahat etmeyi düşünebileceğini ifade eden yüzde 71’in bir takım ön koşulları da var. Buna göre katılımcıların yüzde 29’u seyahat için kendilerinin veya halkın çoğunluğunun aşı olmasını bekleyeceğini dile getirirken, yüzde 30 da seyahatle ilgili kısıtlamaların kaldırılmasının yeterli olduğunu söylüyor.

Pandemi birçok sektörde tüketim alışkanlıklarını değiştirdi. Bu nedenle her sektörde değişen tüketici davranışlarını anlamak ve ona göre pozisyon olmak kritik önem taşıyor. Araştırma turizm ve seyahat sektörüne yönelik değişen tüketici davranışlarına da dikkat çekiyor. Bu dört madde ise şu şekilde sıralanıyor: Araştırma sonuçlarına göre pandemiye rağmen seyahat bütçesinin artabileceği düşünülüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 39’u pandemi öncesine kıyasla yurt içinde daha fazla seyahat etmeyi planladığını açıklarken, yüzde 49’u da daha az uluslararası seyahat gerçekleştireceğini belirtiyor. Yine araştırma sonuçlarına göre pandemi belirsizliği nedeniyle son dakika rezervasyonlarının artabileceği öngörülüyor. Ayrıca tatile çıkacakların yüzde 78’i kendi aracıyla seyahat etmeyi düşünüyor.