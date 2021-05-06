Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaynar, çilek hasadı yapılan tarlada çalışan işçileri ziyaretinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Silifke çileğine yurt içi ve yurt dışından talebin arttığını belirtti.

"Şu anda 15'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz ve ihracatta taleplere yetişemiyoruz. Rusya, Kazakistan, Romanya, Ukrayna ve Polonya gibi ülkeler ile Arap Yarımadası'na ürünlerimizi gönderiyoruz." diyen Kaynar, sezonun ihracat açısından verimli geçtiğini vurguladı.

Kaynar, bu yıl çileğin rekoltesinin biraz düşük ancak ihracatının iyi olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Üreticinin iyi para kazandığı bir yıl. Silifke çileği üreticisi, ülke istihdamına ve ekonomisine büyük katkı sağladı. Yurt içinde pazarların kapanması bize ürünlerin yüzde 60'ının bu pazarlar aracılığıyla tüketiciye ulaştığını öğretti. Yurt içine satışlarda sıkıntı yaşasak da ihracat sayesinde Silifke çiftçisinin yüzü güldü."