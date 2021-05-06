Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1978'den bu yana insan yerleşimleri ve sürdürülebilir kentsel gelişimle ilgili çalışmalar yapan Birleşmiş Milletler örgütü UN-Habitat, 'Kentleşen dünyada herkes için daha iyi bir yaşam kalitesi' vizyonuyla hareket ediyor. Kapsayıcı, güvenli, dayanıklı ve sürdürülebilir şehirler için iş ortaklarıyla birlikte çalışan UN-Habitat'ın İcra Direktörü Maimunah Mohd Sharif, 2019 yılında MARUF'un açılışına bir video mesaj ile katılım göstermişti. Kent hakkında düşünen ve kent için üretenlere ilham verecek bir buluşma noktası olacağı belirtilen Marmara Urban Forum 2021'de belediye başkanları, yerel yönetim çalışanları, kamu kurumu temsilcileri, özel sektör profesyonelleri, sivil toplum çalışanları, akademisyenler, öğrenciler, finans kuruluşu temsilcileri, sanayi kuruluşu temsilcileri, teknoloji kuruluşları temsilcileri ve medya mensupları bir araya gelecek.

Marmara Belediyeler Birliği tarafından 'Çözüm Üreten Kentler' sloganıyla iki yılda bir düzenlenen forum, 2019 yılında yerel ve uluslararası olmak üzere 66 partner, 50 oturum, 25 ülkeden 250 konuşmacı ve 5 bin 440 katılımcıyla gerçekleştirilmişti.