Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Önder Çelik İSTANBUL

Sermaye piyasasında faaliyet gösteren Albforex, son dönemin popüler yatırım araçlarından kripto paraların işlem gördüğü yerli borsalardan Bittrt’nin yüzde 47’sini satın alarak şirkete ortak oldu. Bugüne kadar yaklaşık 10 binin üzerinde kişi ve kuruma çözüm sağladıklarını belirten Albforex Genel Müdürü İbrahim Çetin, son bir yılda kripto paraya olan ilginin arttığına işaret ederek “Bu birleşme ile birlikte Türkiye’de ilk defa sermaye piyasaları geçmişi olan bir firma, kripto para piyasasındaki bir şirketi bünyesine eklemiş oldu. Söz konusu birleşme sonucunda Bittrt, ‘Albcoin’ ismiyle müşterilerine çözüm sunacak” dedi.

Ortaklığın duyurulduğu toplantıda konuşan Albcoin Genel Müdürü Arif Şahin ise halihazırda 5.000’i aşkın müşteri kitlesine sahip olduklarını aylık işlem hacimlerinin 50 milyon TL civarında olduğu bilgisini verdi. Günlük 10 milyar doların döndüğü bir piyasada, müşteri taleplerini karşılayabilmek adına arka planda sıkı bir parasal gücün olması gerektiğini dile getiren Şahin, şirketin sermayesinin 30 milyon TL olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz ay iki kripto borsası kapanarak yatırımcılarını mağdur etmişti. Piyasanın temel ihtiyacının regülasyon olduğunu ve bunun hızla çıkacağını umduğunu kaydeden Arif Şahin, regülasyonun çıkmasıyla hem devletin gelir elde edeceğini hem de firma ve yatırımcılara güven geleceğini söyledi. Yapılacak düzenlemenin sadece sermaye şartına bağlı olmaması gerektiğine işaret eden Şahin, cüzdan yönetiminin güvenliği için Takasbank benzeri bir uygulamanın gelmesi gerektiğini, kripto borsaların teknolojik altyapılarına da lisans verilmesinde kriter olarak bakılması gerektiğini söyledi.