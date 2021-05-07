Serbest piyasada 8,2730 liradan alınan dolar, 8,2750 liradan satılıyor. 9,9870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9890 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3060 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0280 lira olmuştu.
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Serbest piyasada 8,2730 liradan alınan dolar, 8,2750 liradan satılıyor. 9,9870 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 9,9890 lira olarak belirlendi.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,3060 lira, avronun satış fiyatı ise 10,0280 lira olmuştu.
Kaynak: AA
Etiketler : 7 mayıs 2021 dolar,euro bugün ne kadar,