Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ö. FARUK BİNGÖL

Bu aralar gram altın, dolardan daha ziyade 'ons'tan destek buluyor. Ons fiyatlarında ise ABD'den gelecek ekonomik veriler belirleyici. Dün açıklanan ABD Nisan Ayı Tarım Dışı İstihdam Verisi de bu anlamda önemliydi. Nisanda tarım dışı istihdam 266 bin artış kaydetti. Beklenti 1 milyonluk istihdam artışı yönündeydi. Ülkedeki işsizlik oranı ise yüzde 6,1'e yükseldi. Buradaki beklenti de yüzde 5,8 seviyesindeydi. Gerçekleşen rakamlar beklentilerden zayıf olunca "ABD Merkez Bankasının teşviklere devam edeceği, faiz artışı için aceleci davranmayacağı" yönünde beklentiler kuvvetlendi. Böylece ons altın 1.840 dolara çıktı. Gram altın da 488 TL'yi gördü.

Gram altın için 500 TL aynı zamanda psikolojik bir seviye... Onsta yükselişin devamı hâlinde, gramda da yeniden 500 TL'yi görme ihtimali artacaktır. Şu anda ons, zayıf dolar ve yüzde 1,6'nın altında seyreden ABD 10 yıllık tahvil faizinden destek buluyor. Ve 1.800 dolar üzerinde seyir, olumlu görünüyor.

Şunu da hatırlatmakta fayda var: ABD'de ekonomik toparlanma, FED'in nasıl bir politika izleyeceğine yönelik işaretler verecek. "Ekonominin aşırı ısındığı ve bir miktar faiz artışı olması gerektiği" yönünde karışık mesajlar geliyor. Bundan sonraki veriler güçlü bir toparlanmaya işaret ederse, ons üzerinde baskı oluşur. Şu anda her ne kadar yüksek enflasyon beklentileri altını beslese de, tıpkı 2013 sonrası yaşanan ve "tapering" olarak adlandırılan FED'in bilanço küçültme sürecinde onsun gerilemesinden korkuluyor. Yatırımcıların bunlara dikkat etmesinde fayda var...