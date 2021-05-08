Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi



Sonbahar ve kışın ardından bahar aylarında da yeterli yağış oluşmazken, Türkiye genelinde bu ay düşecek yağış, özellikle buğday rekoltesinde belirleyici olacak.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü, iklim şartlarını göz önünde bulundurarak, nisan ayında sahada hububat ve bakliyat gelişimini yerinde inceleyerek rapor hazırladı.

Rapordan yapılan derlemeye göre, nisanda yağışlar normaline göre yüzde 48, geçen yıla göre yüzde 39 azaldı. Marmara dışındaki bölgelerde yeterli yağış alınamadı. Yağışlarda bölgesel olarak en fazla azalma Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde gerçekleşti.

TRAKYA'DA YAĞIŞLAR OLUMLU ETKİLEDİ

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mart ve nisan yağışlarının yeterli miktarda gerçekleşmemesi özellikle kuru tarım yapılan arazilerde bitkinin strese girerek sararmasına ve kurumasına neden oldu. Trakya'da nisan ayının yağışlı ve serin gitmesi, hububat gelişimini olumlu etkiledi. Mayısın ilk 15 günlük dönemindeki yağışın da verimi önemli ölçüde etkileyeceği değerlendiriliyor. Yağışın hasada kadar olan dönemde de bu şekilde seyretmesi durumunda bölgede geçen yıla göre daha yüksek bir rekolte bekleniyor.

Adana'da şubat başındaki aşırı sıcakların da etkisiyle buğday erken başak çıkarırken, bu durumun başaktaki dane sayısının azalmasına ve verimde bir miktar düşüşe neden olması öngörülüyor.

Hatay'da hububatın çiçeklenme döneminde maruz kaldığı yüksek sıcaklıkların, özellikle kıraç arazilerdeki tane oluşumunu olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu Bölgesi'nde nisan yağışları normaline göre düşük seyrederken, mayısın ilk haftasında da yağış alınamadı. Kıraç alanlarda hububat gelişimini ay sonuna kadar alınacak yağış miktarı belirleyecek.

Ülke genelinde hastalık, zararlı ve yabancı ot için ilaçlama çalışmaları ise devam ediyor.

SÜNE MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Trakya'da süneyle mücadele çalışmaları yürütülürken, Edirne'de ilk etapta yapılan tespitler sonucu süne popülasyonunun çok yoğun olmadığı, geçen yılki düzeylerinde bulunduğu belirlendi. Gaziantep çevresinde de süne ile mücadele çalışmalarına başlanırken, Diyarbakır çevresinde özellikle ekmeklik buğdayda süne zararı görüldü.

Yapılan genel değerlendirmeye göre, ülke genelinde mayısta alınacak yağış, özellikle Trakya, İç Anadolu, Karadeniz, İç Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde rekoltede belirleyici olacak. Bu çerçevede, buğday ve arpa üretiminin geçen yıldan düşük olacağı tahmin ediliyor.