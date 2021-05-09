Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonbahar ve kışın ardından bahar aylarında da yeterli yağış oluşmazken, Türkiye genelinde bu ay düşecek yağış, özellikle buğday rekoltesinde belirleyici olacak. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan rapora göre nisanda yağışlar normaline göre yüzde 48, geçen yıla göre yüzde 39 azaldı. Marmara dışındaki bölgelerde yeterli yağış alınamadı. Yağışlarda bölgesel olarak en fazla azalma Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde gerçekleşti. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde mart ve nisan yağışlarının yeterli miktarda gerçekleşmemesi özellikle kuru tarım yapılan arazilerde bitkinin strese girerek sararmasına ve kurumasına neden oldu. Adana'da şubat başındaki aşırı sıcakların etkisiyle buğday erken başak çıkarırken, bu durumun başaktaki dane sayısının azalmasına ve verimde bir miktar düşüşe neden olması öngörülüyor. Hatay'da hububatın çiçeklenme döneminde maruz kaldığı yüksek sıcaklıkların, özellikle kıraç arazilerdeki tane oluşumunu olumsuz etkileyeceği tahmin ediliyor. İç Anadolu Bölgesi'nde ise nisan yağışları normaline göre düşük seyrederken, mayısın ilk haftasında yağış alınamadı. Kıraç alanlarda hububat gelişimini ay sonuna kadar alınacak yağış miktarı belirleyecek. Trakya üreticisi ise bu anlamda daha şanslı. Nisan ayının yağışlı ve serin gitmesi, hububat gelişimini olumlu etkiledi. Mayısın ilk 15 günlük dönemindeki yağışın da verimi önemli ölçüde etkileyeceği değerlendiriliyor. Yapılan genel değerlendirmeye göre, ülke genelinde mayısta alınacak yağış, özellikle Trakya, İç Anadolu, Karadeniz, İç Ege ve Doğu Anadolu bölgelerinde rekoltede belirleyici olacak. Bu çerçevede, buğday ve arpa üretiminin geçen yıldan düşük olacağı tahmin ediliyor.