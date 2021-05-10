Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın, ihtiyaç ve talepleri yeniden şekillendirdi. Tam kapanma ve uzun süreli sokağa çıkma yasağı uygulamaları sonrası vatandaşlar, şehir hayatından uzak, bahçeli ve müstakil ev arayışına yöneldi. Öte yandan son bir yılda müstakil bahçeli evlerin piyasaya arzında ciddi azalma yaşandı. Bu konutlara talep artsa da mal sahiplerinin satışa gönüllü olmaması, değer açısından da önemli bir artışı beraberinde getirdi. Bahçeli müstakil ev kategorisinde salgın döneminde yıldızı parlayan bölgelerden İzmir 9 ilçeyle ilk sırada yer alırken, onu 7 ilçeyle İstanbul, 5 ilçeyle Muğla izledi. Sakarya, Adana, Balıkesir, Ankara, Bursa, Gaziantep, Konya, Kayseri, Tekirdağ, Antalya, Aydın ve Çanakkale de listeye girmeyi başardı.

İzmir'de fiyatların en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 71 ile Foça gelirken, onu yüzde 69 ile Menderes, yüzde 60 ile Seferihisar takip etti. Salgının başlaması ve uzaktan çalışma sistemine geçilmesiyle cazibesini kaybeden İstanbul da yarışın içerisinde kalmaya çalışıyor. Beyaz yakalılar için İstanbul'un çeperlerinde az nüfuslu ilçeler bahçeli ev fırsatları sunmaya devam ediyor. Şehir merkezinde bulunan müstakil bahçeli konutların mevcut değeri kent ortalamasının çok üzerinde olmasına rağmen hem talep hem de değer açısından artış trendi sürüyor. İstanbul'da son bir yılda bahçeli müstakil evlerin fiyatlarının en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 34 ile Üsküdar gelirken, Üsküdar'ı, yüzde 33 ile Beşiktaş, yüzde 27 ile Beykoz, yüzde 15 ile Silivri ve yüzde 9 ile Sarıyer izliyor.

Muğla, salgının ilk günlerinden bu yana değerlenmeye devam ediyor. Bayram, tam kapanma kararı ve yaz aylarıyla birlikte Türkiye'nin dört bir yanında şehre akın eden vatandaşlar, gayrimenkul piyasasında oluşturdukları hacimle kentin yüksek değere ulaşmasını sağladı. Müstakil bahçeli konut fiyatlarının en çok arttığı ilçelerin başında yüzde 60 ile Ortaca zirvede yer aldı. Artş Bodrum'da yüzde 55, Datça'da yüzde 54 olarak gerçekleşti.

PANDEMİNİN YILDIZI 25 İLÇE

¥ Foça

¥ Menderes

¥ Seferihisar

¥ Çeşme

¥ Urla

¥ Bornova

¥ Buca

¥ Karaburun

¥ Üsküdar

¥ Beşiktaş

¥ Silivri

¥ Çatalca

¥ Arnavutköy

¥ Çekmeköy

¥ Beykoz

¥ Sarıyer

¥ Ortaca

¥ Bodrum

¥ Datça

¥ Marmaris

¥ Milas

¥ Sapanca

¥ Marmaraereğlisi

¥ Burhaniye

¥ Ayvacık