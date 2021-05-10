Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerini bugün yapıyoruz” açıklamasını yaptı.
Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün yapılacak
10.05.2021 - 09:43 | Son Güncelleme: 10.05.2021 - 09:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bakan Bilgin, nisan ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün yapılacağını açıkladı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin,
789038 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789038.aspx
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