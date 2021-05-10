Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın piyasasında, en düşük 485 bin lirayı, en yüksek ise 488 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalarak 485 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 193 milyon 194 bin 74,87 lira, işlem miktarı ise 397,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 200 milyon 264 bin 799,89 oldu.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 487.200,00 1.839,50 En Düşük 485.000,00 1.833,65 En Yüksek 488.500,00 1.834,00 Kapanış 485.000,00 1.833,75 Ağırlıklı Ortalama 485.975,17 1.833,85 Toplam İşlem Hacmi (TL) 193.194.074,87 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 397,56 Toplam İşlem Adedi 22

SERBEST PİYASADA ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 486,40 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı’da 486,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 486,40 liradan, 3 bin 205 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 226 liradan, 444 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 448 liradan, 3 bin 132 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 152 liradan, bin 566 liradan alınan Yarım Ziynet bin 576 liradan ve 783 liradan alınan Çeyrek Ziynet 788 liradan satılıyor.