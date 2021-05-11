Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Tam kapanma sonrası açılmanın kıymetini bilmek zorundayız. 17 Mayıs’ta büyük fedakarlıklarla açılacağımızı unutmamalıyız. O yüzden her birimiz salgına karşı tedbirlerimizi artırıp, 5 bin vaka hedefinin de altına inmeliyiz. Kalan bir haftada 3 ayı kazanabiliriz" dedi. Avdagiç, 30 milyon turist hedefi için hep birlikte çalışılmasının önemine değinerek, "Hizmet sektörlerimiz için gözden çıkarılamayacak bir sezonun başındayız. Aylık 7,5 milyar dolar gelir elde ettiğimiz ve feda edemeyeceğimiz turizm sezonuna 20 gün kaldı. Turist rezervasyonlarının hızlanması için 5 bin vaka hedefine ulaşmamız şart. Şimdi ve 17 Mayıs’tan sonra eğer tedbirlere uymazsak, 40 bin, 50 bin vaka ile birlikte baş başa kalabiliriz. Bugün yaşadığımız zorlukların çok ötesinde sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Türkiye’ye kısıtlama koyanların eline kozlar vermeyelim. Böylece hem ülkemize seyahat kısıtlaması olmaz, hem de işimiz için Avrupa'ya giderken 10 gün otelde kapalı kalmayız" ifadesini kullandı.