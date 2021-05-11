Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, riskli alanlar ve riskli yapıların bulunduğu kentsel dönüşüm alanlarında vatandaşlara yardımlarını sürdürüyor. Bu doğrultuda bugüne kadar 490 bin vatandaşa 4 milyar 940 milyon lira kira ve faiz yardımı yapan Bakanlık, yılın ilk üç ayında ise riskli yapıların dönüşümü dâhilinde vatandaşlara 161 milyon lira, riskli alanların dönüşümün yapıldığı alanlarda da 48 milyon lira kira yardımında bulundu. Böylece dönüşüm kapsamında yılın ilk üç ayında toplam 115 bin 846 vatandaşa 209 milyon lira kira yardımı yapıldı. Kira yardımlarından en çok faydalanan iller ise riskli alanlarda sırasıyla Şırnak, İstanbul, Antalya, Ankara ve Elâzığ oldu. Riskli yapıların dönüşümü çerçevesinde en çok kira yardımı alan şehirler ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Adana oldu.

GEÇEN YILA GÖRE ARTIŞ

Özellikle deprem ve tabii afetlerin yaşandığı illerde kentsel dönüşüm çalışmalarına yoğunluk veren Bakanlık, İzmir'e 9 milyon lira, Bingöl'e 15 milyon lira ve Elâzığ'a 57 milyon lira kira yardımı yaptı. Geçen senenin aynı döneminde 84 bin 611 vatandaşa 154 milyon lira kira yardımında bulunulmuştu. Kentsel dönüşüm süreci başladığından itibaren ülke genelinde bugüne kadar yaklaşık 480 bin hak sahibine yaklaşık 4 milyar 786 milyon lira kira yardımı yapılırken 10 bin 125 hak sahibine de 154 milyon lira faiz desteği sağlandı. Toplam 490 bin 125 vatandaşa, 4 milyar 940 milyon maddi destek sağlandı. Kentsel dönüşüm de vatandaşa sağlanan katkı 5 milyar liraya yaklaştı.