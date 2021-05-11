Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ODD verilerine göre, Ocak-Nisan 2021’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 72,4 büyüyerek 260 bin 148 olurken aynı dönemde benzinli otomobiller 131 bin 463 adetlik satış ve yüzde 126,1’lik artışla ilk sırada yer aldı. Hibrit otomobil satışı yüzde 293,9 artışla 15 bin 101’e ulaşırken oto gazlı otomobil satışları yüzde 75,6 artışla 9.414, elektrikli otomobil satışı da yüzde 286,1 artışla 444 olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın nisan sonu itibarıyla 58 bin 142 benzinli, 54 bin 3 dizel, 5.361 oto gazlı, 3.834 hibrit ve 115 elektrikli otomobil satışı yapılmıştı.