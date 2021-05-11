Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TGRT Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarının haziran ayında 500 lira seviyelerine yükseleceğini ve her düşüşün bir alım fırsatı olarak görülebileceğini söyledi.

"HAZİRAN AYINDA 500'LÜ RAKAMLARI KONUŞABİLİRİZ"

Memiş, "Haziran ayında altında 500’lü rakamları konuşabiliriz. Çünkü altının ons fiyatı, değerli metallerin fiyatlarındaki yükselişlere katılabilir. Ancak bu seviyelerin de panik alımı yapılan bir seviye olmadığını özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

“ALTININ ONS’UNDA GERİ ÇEKİLME OLABİLİR”

Hem gümüşün hem de altının ons fiyatlarında bir miktar geri çekilmelerin yaşanabileceğini ve bunun da yükselişten sonra doğal olduğunu söyleyen Memiş, “Altının ons fiyatında 1805 dolar seviyesine, gümüşün ons fiyatında ise 25-26 dolar seviyesinde tedbir satışı olarak takip etmeye devam edeceğiz. Gram tarafındaki yükselişlere Dolar/TL kuru da destek verdiği için dolar kurundaki yukarı yönlü hareketleri yakından takip ediyoruz” dedi.

NE ZAMAN ALTIN ALINMALI?

"Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var" diyen Memiş, dolar kurunun gram altının yükselişindeki etkisinden dolayı ucuz gram altın görmenin mümkün olmayacağını belirtti.

Memiş şunları söyledi: Gram altın TL fiyatındaki destek seviyesi 480 lira, direnç seviyesi 497 lira arasındaki bant aralığını takip etmek gerekir.