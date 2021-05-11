Bünyesinde ; Yargıcı,Tommy Hilfiger,Timberland, Camper, Eastpak, Bella Maison, Lufian, Daikin, Airfel, Yatsan ,ELLE, Kale Endüstri Holding ,Cigna Finans ,Cargill, Little Caesars, NN Hayat ve Emeklilik, Tekzen, Nocturne, Quzu, Rue, Mopak, Silverline, Wee Baby, Crocs, Superga , Adore Oyuncak, Fuzul Grup, Tahincioğlu ve Dap Yapı gibi birçok firmaya hizmet sunan Digitalhouse ; Google Premier Partner ve Facebook Marketing Partner’liğinin yanı sıra Teads, Insider, Criteo ve Adjust’nda en önemli partner ajanslarından birisi olarak hizmet veriyor.
Google, Sosyal Medya, Seo , Geliştirilmiş E-Ticaret, Veri Analizi ve Dönüşüm Optimizasyonu ,Programatik, Medya Planlama ve Satınalma gibi birçok önemli hizmeti veren Digitalhouse; ENPLUS’In Dijital Performans Pazarlama çalışmalarını yürütecek.
ENPLUS Dijital Performans Pazarlama Ajansını seçti!
Beyaz eşya, elektrikli ve küçük ev aletleri sektörlerinde dünyanın lider birçok markasının Türkiye distribütörlüğünü yürüten Multi Brand Mağaza Zinciri Enplus “Dijital Performans Pazarlama” çalışmalarını birlikte yürüteceği ajansını seçti.
Bünyesinde ; Yargıcı,Tommy Hilfiger,Timberland, Camper, Eastpak, Bella Maison, Lufian, Daikin, Airfel, Yatsan ,ELLE, Kale Endüstri Holding ,Cigna Finans ,Cargill, Little Caesars, NN Hayat ve Emeklilik, Tekzen, Nocturne, Quzu, Rue, Mopak, Silverline, Wee Baby, Crocs, Superga , Adore Oyuncak, Fuzul Grup, Tahincioğlu ve Dap Yapı gibi birçok firmaya hizmet sunan Digitalhouse ; Google Premier Partner ve Facebook Marketing Partner’liğinin yanı sıra Teads, Insider, Criteo ve Adjust’nda en önemli partner ajanslarından birisi olarak hizmet veriyor.
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