Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bünyesinde ; Yargıcı,Tommy Hilfiger,Timberland, Camper, Eastpak, Bella Maison, Lufian, Daikin, Airfel, Yatsan ,ELLE, Kale Endüstri Holding ,Cigna Finans ,Cargill, Little Caesars, NN Hayat ve Emeklilik, Tekzen, Nocturne, Quzu, Rue, Mopak, Silverline, Wee Baby, Crocs, Superga , Adore Oyuncak, Fuzul Grup, Tahincioğlu ve Dap Yapı gibi birçok firmaya hizmet sunan Digitalhouse ; Google Premier Partner ve Facebook Marketing Partner’liğinin yanı sıra Teads, Insider, Criteo ve Adjust’nda en önemli partner ajanslarından birisi olarak hizmet veriyor.

Google, Sosyal Medya, Seo , Geliştirilmiş E-Ticaret, Veri Analizi ve Dönüşüm Optimizasyonu ,Programatik, Medya Planlama ve Satınalma gibi birçok önemli hizmeti veren Digitalhouse; ENPLUS’In Dijital Performans Pazarlama çalışmalarını yürütecek.