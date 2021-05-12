Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Servisi

Türkiye ekonomisi artan yatırım iştahı, dünyada yükselen talep, stratejik konumu, güçlü üretim altyapısı, kalifiye ve genç iş gücü ile pandemi sonrası fırsatlara odaklanırken, makro verilerden de pozitif rakamlar geliyor. Alınan tedbirler ve teşviklerin de etkisiyle sanayi üretimi, martta aylık bazda yüzde 0,7 ve yıllık bazda yüzde 16,6 yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yıllık artış yüzde 14,8, imalat sanayi sektöründe yüzde 17,2, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme sektöründe yüzde 11,9'u buldu. Mart ayında elektrik tüketimi de yüzde 15,8 arttı. Üretimdeki bu ivmelenme istihdama da pozitif yansıdı. Sanayide çalışan sayısı da ilk defa 6 milyon kişi sınırını geçti. Sadece bu ayda sanayide istihdam, 411 bin kişi yükseldi.

CARİ AÇIK DÜŞÜŞTE

Bir pozitif gelişme de cari işlemler dengesinde yaşanıyor. Merkez Bankası mart ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini yayımladı. Buna göre martta cari açık, geçen yılın aynı ayına göre 2,1 milyar dolarlık düşüşle 3,3 milyar dolara geriledi. Beklenti, cari açığın 3,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmesiydi. Böylece 12 aylık cari işlemler açığı da 36,2 milyar dolar oldu. Mart ayındaki düşüşte, artan ihracatın da etkisiyle dış ticaret açığının gerilemesi ve hizmetler dengesi kaynaklı yükselmesi etkili oldu.

SATIŞLAR ARTIYOR

Yaşanan toparlanma perakende satışlarda da kendini gösterdi. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, mart ayında önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,2 arttı. Aylık bakıldığında şubattan marta gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,8, gıda dışı satışlar yüzde 8,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4 yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu. Sanayi üretimi ilk çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre de yüzde 2,6 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise bu sene yüzde 12,3 yükselişle, G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden olduk" açıklamasında bulundu.

Türkiye ekonomisi artan yatırım iştahı, dünyada yükselen talep, stratejik konumu, güçlü üretim altyapısı, kalifiye ve genç iş gücü ile pandemi sonrası fırsatlara odaklanırken, makro verilerden de pozitif rakamlar geliyor.