Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düşüş grafiğine giren dolarda dalgalı seyir sürüyor. Kurdaki hareketlenmenin seyrinin yatay olarak sürüp sürmeyeceği merak konusu. Öyle ki özellikle yatırımcısı için güncel grafik sık sık takip ediliyor.



12 Mayıs 2021 dolar-euro fiyatları

Dolar, 12 Mayıs 2021 sabahında 8,31 lira bandının üzerinde yer alıyor.

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 8,3129 lira, satış fiyatı 8,3230 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 10,085 alış fiyatı, 10,0889 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.