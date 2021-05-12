Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En önemli yatırım tercihlerinden olan altında yükseliş grafiği sürüyor. Öyle ki gram altının 500 liraya yükselebileceği uzman görüşleri arasında. Altınla birlikte kazanmak isteyen vatandaşlar oranlardaki hareketlenmeleri yakın markaja almış durumda.

12 MAYIS 2021 ALTIN FİYATLARI

Spot piyasada 12 Mayıs 2021 anlık ve güncel çeyrek altın alış fiyatı 781,97 lira, satış fiyatı 801,48 liradan işlem görüyor. Gram altında ise alış fiyatı 488,44 lira, satış fiyatı 489,13 lira seviyesinde yer alıyor.



"HAZİRAN AYINDA 500'LÜ RAKAMLARI KONUŞABİLİRİZ"

TGRT Haber canlı yayınında ekonomi gündemini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Haziran ayında altında 500’lü rakamları konuşabiliriz. Çünkü altının ons fiyatı, değerli metallerin fiyatlarındaki yükselişlere katılabilir. Ancak bu seviyelerin de panik alımı yapılan bir seviye olmadığını özellikle belirtmek istiyorum” dedi.

ALTIN İÇİN EN UYGUN ALIM ZAMANI

"Her düşüşü bir alım fırsatı olarak değerlendirmekte fayda var" diyen Memiş, dolar kurunun gram altının yükselişindeki etkisinden dolayı ucuz gram altın görmenin mümkün olmayacağını belirtti.

Memiş şunları söyledi: Gram altın TL fiyatındaki destek seviyesi 480 lira, direnç seviyesi 497 lira arasındaki bant aralığını takip etmek gerekir.