Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada, değeri 1 trilyon değerinde 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiğini, buna karşılık 840 milyon aç insanın yaşamaya çalıştığını hatırlatan Akgül "Büyümenin değil, kalkınmanın, hazzın değil, mutluluğun kıymetli olduğunu" vurguladı. Akgül "Asıl olan insanlığın mutluluğudur. Servet yoğunlaşmasının olmadığı ve farklılığın birlikteliğinin sağlandığı, daha merhametli, daha huzurlu bir dünyada en üst seviyede toplumsal mutluluğu sağlamak istiyorsak koronavirüs salgını sonrasındaki dünyada yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Öldürmek için değil, yaşatmak için çalışırsak gezegenimizi yaşanabilir hâle getirebiliriz. Mevcut küresel düzen sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı.