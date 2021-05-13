Dünyada, değeri 1 trilyon değerinde 1,3 milyar ton gıdanın israf edildiğini, buna karşılık 840 milyon aç insanın yaşamaya çalıştığını hatırlatan Akgül "Büyümenin değil, kalkınmanın, hazzın değil, mutluluğun kıymetli olduğunu" vurguladı. Akgül "Asıl olan insanlığın mutluluğudur. Servet yoğunlaşmasının olmadığı ve farklılığın birlikteliğinin sağlandığı, daha merhametli, daha huzurlu bir dünyada en üst seviyede toplumsal mutluluğu sağlamak istiyorsak koronavirüs salgını sonrasındaki dünyada yeni bir paradigmaya ihtiyacımız var. Öldürmek için değil, yaşatmak için çalışırsak gezegenimizi yaşanabilir hâle getirebiliriz. Mevcut küresel düzen sürdürülebilir değil" ifadelerini kullandı.
Dünyada 840 milyon kişi açken yüzde 1'i, 6,9 milyardan zengin
13.05.2021 - 04:19 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 04:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gelir dağılımındaki adaletsizlik dünyayı tehdit ediyor. Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, dünyanın yüzde 1'inin, kalan 6,9 milyar insanın serveti kadar varlığa sahip bulunduğunu, bunun eşitsizliği artırarak huzurlu bir dünya hedefinde büyük risk barındırdığını söyledi.
Etiketler : Gelir dağılımı,
789545 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789545.aspx
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