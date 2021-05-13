Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YENADER tarafından düzenlenen "Dünya'da Yeni Ekonomik Düzen, İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi" başlıklı zirveye video konferans yöntemiyle katılan Dönmez "Küresel enerji görünümünde rüzgâr her geçen gün yenilenebilir enerjiden yana daha güçlü bir şekilde esiyor. Pandemi sürecinde dahi elektrik üretiminde payı artmaya devam eden kaynak yenilenebilir enerji oldu. Son 10 yılda yaklaşık 2 trilyon doların üzerinde bir yatırım yapıldı bu alana. Önümüzdeki beş yıl da bu rakamın 1,3 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. 2050 yılına geldiğimizde elektrik üretiminin dörtte üçünden fazlası yenilenebilir kaynaklı olacak. Bütün gayretimiz yenilenebilir enerjideki çıtayı yukarılara çıkarmak. Daha önce güneş enerjisinde hayata geçirdiğimiz Orta Doğu ve Avrupa’nın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikasının bir benzerini de rüzgar enerjisinde yapacağız. Tesis çok yakında üretime başlayacak” dedi.