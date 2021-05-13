YENADER tarafından düzenlenen "Dünya'da Yeni Ekonomik Düzen, İklim Krizi ve Yenilenebilir Enerjinin Önemi" başlıklı zirveye video konferans yöntemiyle katılan Dönmez "Küresel enerji görünümünde rüzgâr her geçen gün yenilenebilir enerjiden yana daha güçlü bir şekilde esiyor. Pandemi sürecinde dahi elektrik üretiminde payı artmaya devam eden kaynak yenilenebilir enerji oldu. Son 10 yılda yaklaşık 2 trilyon doların üzerinde bir yatırım yapıldı bu alana. Önümüzdeki beş yıl da bu rakamın 1,3 trilyon dolara ulaşması öngörülüyor. 2050 yılına geldiğimizde elektrik üretiminin dörtte üçünden fazlası yenilenebilir kaynaklı olacak. Bütün gayretimiz yenilenebilir enerjideki çıtayı yukarılara çıkarmak. Daha önce güneş enerjisinde hayata geçirdiğimiz Orta Doğu ve Avrupa’nın ilk ve tek tam entegre güneş paneli fabrikasının bir benzerini de rüzgar enerjisinde yapacağız. Tesis çok yakında üretime başlayacak” dedi.
Yeşil enerjiye 2 trilyon dolar
13.05.2021 - 04:31 | Son Güncelleme: 13.05.2021 - 04:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yenilenebilir enerjiye son 10 yılda yaklaşık 2 trilyon doların üzerinde bir yatırım yapıldığını belirterek, önümüzdeki beş yıl içerisinde bu rakamın 3,3 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini söyledi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Fatih Dönmez,
789547 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789547.aspx
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