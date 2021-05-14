Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkenin 31 derece doğu yörüngesindeki haklarını korumak ve yeni yörüngede farklı ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla işletilmek üzere Türksat 5A uydusu uzaya gönderilirken, 42 derece doğu yörüngesinde uyduların yedekliğini sağlamak, Ka-Bant veri haberleşmesi kapasitesini ve hizmet verilen ülke sayısını artırmak üzere de Türksat 5B haberleşme uydusu tedarik edildi. Türksat 5A uydusu 8 Ocak'ta SpaceX Falcon 9 roketiyle uzaya başarılı bir şekilde fırlatılırken, 5B’nin bu yılın son çeyreğinde Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatılması hedefleniyor. Türksat 5A ve Türksat 5B uyduları aracılığıyla 31 ve 42 derece doğu yörüngelerinde yeni Ku-Bant frekans hakları da kazanılacak. Türksat 5B Ka-Bant Yer İstasyonları Projesi de bu uydunun Ka-Bant veri haberleşmesinde kullanılmak üzere projelendirildi. Söz konusu yer istasyonlarının Ankara, İzmir ve Van'da kurulması planlandı. Ka bant yer istasyonları Türksat 5B uydusunun yörüngeye yerleşmesiyle kullanılmaya başlanacak. Türksat 6A uydusunun, 2022 yılında uzayda hizmete alınması planlanıyor.