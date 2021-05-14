Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Sivas İli, Gürçayır Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacak.
Gürçayır Belediye Başkanlığı memur alacak
14.05.2021 - 08:07 | Son Güncelleme: 14.05.2021 - 08:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivas İli Gürçayır Belediye Başkanlığı, ilk defa atanmak üzere 1 memur alımı yapılacağını açıkladı. Başvurular, 21 Haziran - 23 Haziran tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde yapılacak.
Etiketler : Gürçayır Belediye Başkanlığı,
789727 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789727.aspx
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