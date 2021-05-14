Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait sekiz adet gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesi gereğince kapalı zarf usulü ile satışı yapılacak. İhale, 27 Mayıs 2021 tarihinde ilan metninde belirtilen saatlerde Hipodrom Caddesi No:5’deki Belediye Hizmet Binasının B-Blok 1. katında bulunan Encümen Salonunda gerçekleştirilecek.
Ankara'da 8 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor
14.05.2021 - 09:07 | Son Güncelleme: 14.05.2021 - 09:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait 8 adet arsa ihaleyle satışa sunuluyor.
Etiketler : Ankara Büyükşehir Belediyesi,
789730 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/ekonomi/789730.aspx
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