Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Buna göre YHT'ler, Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya ve Konya-Eskişehir-İstanbul hatlarında sosyal mesafe kuralı dâhilinde yüzde 50 kapasiteli olarak hizmet verecek ve günde 22 sefer yapacak. Tren biletlerinin temini sırasında HES kodunun ibraz edilmesi zorunlu olacak. Marmaray, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde 30 dakika, diğer günlerde Zeytinburnu-Maltepe arasında 8 dakika, Halkalı-Gebze arasında 15 dakika aralıklarla hizmet verecek. Başkentray ise sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı günlerde Sincan-Kayaş arasında 15 dakika, kısıtlamanın olduğu günlerde ise 30 dakika aralıklarla işletilecek.

TAM KAPANMA NEDENİYLE DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTI

Tam kapanma nedeniyle 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde YHT, Marmaray ve Başkentray tren sefer ve saatlerinde değişiklik yapılırken, bölgesel tren seferlerine ara verilmişti.