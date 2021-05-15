Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüzer santral, Lübnan ile yaşanan anlaşmazlığın çözülmemesi üzerine dün sabah ülkedeki enerji gemilerinde elektrik üretimini durdurdu. Fatmagül Sultan ve Orhan Bey gemilerinin üretimi kestiğini söyleyen Karadeniz Holding yetkilileri "Elektrik üretimini durdurmaktan dolayı üzgünüz. Yaklaşık 18 aydır Lübnan hükûmetine oldukça esnek davrandık. Onlar herhangi bir ödeme yapmadı, plan da sunmadı. Buna rağmen üretimi sürdürdük. Çünkü ülke zor zamanlardan geçiyordu. Fakat hiçbir şirket böyle riskli bir ortamda faaliyetini sürdüremez" açıklaması yaptı. Geçen hafta Lübnan medyasında, Lübnan Mali Savcılığının Karpowership gemilerine el konulması ve şirkete 25 milyon dolar ceza kesilmesi kararı aldığı yönünde haberler yer almıştı. Karpowership yetkilileri de bu kararı "haksız ve hukuksuz" olarak nitelendirerek iptal edilmesini istemiş, iptal edilmemesi durumunda elektrik üretimini durduracağını açıklamıştı.