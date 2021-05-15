Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düğün Sektörü İşletmecileri Federasyonu Başkan Yardımcısı ve Adana Düğün Salonları Organizasyonu Derneği Başkanı Ayhan Şirin, korona virüs tedbirleri kapsamında 15 aydır faaliyet alanları kapalı olan düğün sektörünün oldukça zor durumda olduğunu belirterek, “Normalleşme takviminde yer almak istiyoruz” dedi.

Şirin, "On binlerce firma ve 1 milyondan fazla düğün sektörü çalışanının 17 Mayıs’ta işlerimize dönmeyi bekliyoruz." dedi.

Maske mesafe kuralı ile düğün yapılabilir

Düğünler HES kodu ve maske ateş ölçümü davetli kişi bilgileri alınarak giriş yapılan denetimi ve filyasyonu mümkün organizasyonlardır. Turizm ve yiyecek - içecek, ulaşım ve hizmet sektörlerinde olduğu gibi yüzde 50 istiyoruz.