Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye salgınla mücadelede önemli virajlardan birine daha geldi. 29 Nisan'da başlayan tam kapanma dönemi, yarın kısmi gevşemelerle sonlanacak. Bu süreçte vaka sayıları 60 bine yakın seviyelerden 10 binli rakamlara kadar geriledi. Tedbirlerden en çok etkilenen grup ise esnaf oldu. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkârların iş yerlerini, yeni yasaklamalar olmadan açmasını beklediklerini ifade etti.

ESNAF AÇILMAYI BEKLİYOR

Palandöken, 29 Nisan Perşembe günü saat 19.00'da başlayan tam kapanma döneminin, yarın saat 05.00'e kadar süreceğini hatırlattı. Esnaf ve sanatkârın yeni bir kapanmaya tahammülü olmadığına işaret eden Palandöken "Kayıtlı ekonomi içerisinde yer alan esnaf ve sanatkârlarımızın iş yerleri, yarın yeni yasaklama olmadan açılmayı beklemektedir. Bunun için zaman kaybedilmeden işletmelerin açılışları ile ilgili kafalardaki soru işaretleri giderilmeli, çalışma şekil ve şartları belirlenmelidir. Tüm sektörlerde bekleyişe son verilmelidir. Zamanında tedarik olması için de ek kısa sürede tedbirler alınmalı" dedi.

Esnafın, salgının başından beri yaşadığı sıkıntılara dikkati çeken Palandöken; işletmelerin son üç dini bayram ile özel günlerden hak ettiği geliri elde edemediğini bildirdi. Palandöken "Esnafımızın daha fazla mağdur edilmesine müsaade edilmemeli. Aylardır kapalı olan ve iş yapamadığı için büyük mağduriyet yaşan esnafımızın derin bir nefes alması sağlanmalıdır" ifadesini kullandı. TESK’e bağlı 2,5 milyona yakın esnaf ve sanatkâr var.

DEVLET DESTEKLEDİ

Bu arada hükûmet, salgın nedeniyle ticaret erbabının yaşadığı mali kayıpların telafisi için Gelir Kaybı Desteği, Kira Desteği ve Ciro Kaybı Desteğini uygulamaya almıştı. Bu kapsamda 133 meslek kolunda sağlanan gelir kaybı desteğinden 1 milyon 33 bin kişi yararlandı. Yapılan ödeme 3 milyar liraya ulaştı. Toplam 250 milyon lira da kira desteği sağlandı. "Ciro kaybı" olarak da yiyecek ve içecek sektöründe faaliyet gösteren 6 bin 798 işletmeye verilen destek tutarı, 73 milyon lirayı geçti. Ayrıca 1 Ocak 2020-31 Aralık 2020 döneminde 984 bin 937 esnaf ve sanatkâra toplam 42,6 milyar lira Hazine destekli kredi kullandırıldı. Uygun geri ödeme koşullarına sahip krediler 18,8 milyar liraya ulaştı. 1,1 milyon esnafın 11,9 milyar lira tutarındaki kredi geri ödemesi de ötelendi.