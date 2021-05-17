Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Sağlık Turizm Derneği Başkanı Uzm. Dr. Servet Terziler "Rakamlar 2019’a göre yüzde 50 azalma eğiliminde ancak bu durumu dünyanın içerisinde bulunduğu pandemi ortamı nedeniyle doğal karşılıyoruz. 17 Mayıs itibarıyla sektörümüzün ciddi anlamda atağa kalkacağını düşünüyorum” dedi. Taleplerin daha çok Hollanda, Fransa, Almanya, Belçika gibi ülkelerden geldiğini, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinin de ilgisinin arttığını söyleyen Terziler "Sağlık turizminde ivme hızlanıyor. Yılın ikinci yarısında kayıplarımızı telafi edebiliriz. Şu anda birçok yeni saç ekim merkezleri, estetik merkezleri ve özel hastane projeleri var. Dünyanın sağlık alanında hem altyapı hem de yatırımlar açısından lider ülkesinin Türkiye olacağı kanaatindeyim" diye konuştu.