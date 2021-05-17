Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin en yüksek fiyatlı konutları Beşiktaş’ta bulunuyor. Emlak bilgi bankası Tapusor.com’un araştırmasına göre, ortalama konut metrekare değeri yaklaşık 25 bin 984 liraya ulaşan Beşiktaş'ı, 19 bin 134 lirayla Sarıyer, 16 bin 941 lirayla Bozcaada ve 15 bin 481 lirayla Bakırköy takip ediyor.

İzmir Çeşme 15 bin 445 liralık ortalama konut metrekare değeriyle 5'inci olurken, Muğla Bodrum 14 bin 825 lirayla 6'ncı, Beykoz 14 bin 546 lirayla 7'nci, Adalar 14 bin 273 lirayla 8'inci, Kadıköy 13 bin 352 lirayla 9'uncu, Şişli 12 bin 51 lirayla 10'uncu sırada yer alıyor. Türkiye'nin en değerli ilk 10 ilçesi arasında İstanbul'dan 7, Muğla, İzmir ve Çanakkale'den birer ilçe bulunuyor. İlk 50 ilçe sıralamasına ise İstanbul'dan 21, İzmir'den 11, Muğla'dan 8, Antalya'dan 7, Çanakkale, Sakarya ve Aydın'dan birer ilçe yer alıyor.

KAPANMADA ONLINE SATIŞLAR REVAÇTA

Yabancılara yapılan konut satışı yılın ilk dört ayında yüzde 19 yükselişle 13 bin 964 adede ulaşırken, gayrimenkul sektörü kapanma döneminde de online satışlarla 17 gün boyunca kapılarını açık tuttu. Süper Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gökçiler, “Gayrimenkulde bayram havası yaşadık. Yabancılar hız kesmeden yatırıma devam ediyor. Yeni iletişim ve pazarlama modelleriyle bilgisayar üzerinden tüm satış ve rezervasyon işlemlerini yapıyoruz. Yeni dönem için beklentimiz çok yüksek. Geçtiğimiz yıl kırdığımız gayrimenkul satış rekorunu, bu yıl bir kez daha kıracağız” dedi.