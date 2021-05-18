Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altın yatırımcılar tarafından uzun vadede güvenli liman olarak görülüyor. 2021 itibariyle düşüş bandından kurtularak yükselişe geçen altın Mayıs ayı itibariyle zirvelere oynuyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, Eylül ayından gram altının 600 liraya çıkacağı öngörüsünde bulundu.

YAKIN ZAMANDA 550 LİRAYA YÜKSELECEK

Yüksek altın fiyatları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kalkan, 43 yıldır kuyumculuk mesleğini icra ettiğini söyleyerek, tahminlerine göre önümüzdeki süreçte altının gramının 550 bandını göreceğini ifade etti. Eylül ayının altını çizen Başkan Kalkan, altının gramının 600 liraya kadar yükselmesini tahmin ettiklerini belirtti.