Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyanın en zengin isimlerinden birisi olan ve teknoloji anlamında yeni bir soluk getiren Elon Musk, son günlerde kripto para açıklamalarıyla gündemdeki yerini koruyor. Her açıklaması olay olan ve Bitcoin'de aşağı yönlü bir hareket oluşturan milyarder iş insanı Elon Musk'ın serveti de aynı yönde gidiyor.

BİR SIRA GERİLEDİ

Tesla hisselerinin yüzde 2'yi aşan kayıp yaşamasının ardından Musk, dünyanın en zengin ikinci kişisi unvanını Bernard Arnault'a kaptırdı. Musk'ın serveti ocak ayındaki zirvesinden yüzde 24 gerileyerek 160,6 milyar dolara düştü.

2021'DE 9,1 MİLYAR DOLAR KAYIP

geçen sene Tesla hisselerinin yüzde 750 artış kaydetmesiyle sıralamada ilk sıraya kadar yükselen Musk'ın serveti bu sene 9,1 milyar dolar azaldı. Bu rakam ABD'li milyarderler arasında kaydedilen en büyük düşüş oldu. (NTV)