Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Küçük işletmelere kredi desteği verilmesi içeren kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklif ile mikro ve küçük ölçekli işletmelerin ilave olarak istihdam ettikleri sigortalılar için ödedikleri sigorta primlerinin hazine destekli kefalet sağlanan ve kamunun doğrudan veya dolaylı olarak hâkim sermayedar olduğu bankalardan 30 Haziran 2022 tarihine kadar kullanacakları kredilerde kredi faiz veya kâr payı bakiyesinden düşülmesine imkân tanınıyor. Teklif, 50’nin altında çalışanı bulunan küçük ve mikro ölçekli işletmelerde yeni istihdam sağlamak veya pandemiden dolayı nakdî yardım alanların tekrar işe dönmesine fırsat verilmesini amaçlıyor.

714 BİN İŞLETME YARARLANACAK

Komisyondaki görüşmelerde yer alan ilgili kurum temsilcilerinin verdiği bilgiye göre mikro ve küçük işletmelerin likidite sıkıntılarını çözmek için, her yeni istihdama getirilen 100 bin liralık kredi desteğinden 714 bin işletme yararlanacak. Her bir yeni istihdam için kullanılacak 100 bin liralık krediye ait faizin 16 bin lirasını devlet ödeyecek. Beş yeni istihdam sağlayan işletmeler 500 bin lira kredi kullanabilecek, bu işletmelere yıllık 80 bin liradan fazla faiz desteği verilecek. Böylece kullanılacak krediye ilişkin faizin büyük bölümü devlet tarafından karşılanmış olacak. Uygulama ile yaklaşık 10 milyar liralık bir kredi kullanılması, 1,6 milyar liralık faiz desteği sağlanması ve 100 bin ilave istihdam oluşması bekleniyor.

ÇOĞUNLUK ÇOCUKLARINI BES'E DAHİL EDECEK

18 yaş altı vatandaşların Bireysel Emeklilik Sistemi’ne girebilmelerine imkân veren düzenleme ile de 10 yıl içinde 18 yaş altı 2,4 milyon kişinin sisteme gireceği, 32 milyar liralık birikim oluşacağı, sisteme gireceklere verilecek hazine katkısının ise 5 milyar lira olacağı tahmin ediliyor. BES katılımcıları arasında yapılan ankete göre ebeveynlerin yüzde 54,1’inin çocuklarını BES’e dâhil edecekleri sonucuna ulaşıldı.