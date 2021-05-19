Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklanan ürün alım fiyatları da çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. İstanbul Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz 5 milyar liralık hibenin bugüne kadar verilmiş en geniş kapsamlı destek paketi olduğunu belirterek “Birkaç meslek hariç, esnaf ve sanatkârlarımızın tamamına yakını bu destek paketinden koşulsuz olarak yararlanacak. Şu ana kadar esnafımızın aldığı hibe desteği esnaf başına 10 bin lirayı geçti” dedi. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkan Vekili Şeker de hibe ödemelerinin esnafa can suyu olacağını belirterek “Öncelikle 3 bin ile 5 bin liralık hibe ödemeleri bizleri mutlu etti. Çünkü ekonomik anlamda esnafımız çok zor bir dönemden geçiyor” diye konuştu.