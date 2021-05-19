YÜCEL KAYAOĞLU

 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan, ekonomikreform paketi kapsamında, haziran ayının  sonuna  kadar  iki  önemli kurul hayata geçirilecek.  Ekonomideki gelişmeleri yakından takip etmek ve yönetmek için Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) ve piyasadaki fiyat hareketlerinin ve artışlarının kontrolü için Fiyat İstikrar Komitesi oluşturulacak. Ekonomi Koordinasyon Kurulu ve Fiyat İstikrar Komitesinin oluşumu için yasal altyapı hazırlıklarının tamamlanma aşamasına geldiği belirtiliyor ve bu konuda Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin yeterli olacağı üzerinde duruluyor.

YENİDEN OLUŞTURULACAK
EKK,  Cumhurbaşkanı Yardımcısının  başkanlığında çalışacak. Hazine ve Maliye, Sanayive Teknoloji, Tarım ve Orman, Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıkları ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe  Başkanı'nın katılımı  ile toplanacak olan  kurul, ekonomi  ile  ilgili  birimleri  koordine edecek. Kurul, birkaç Bakanlığı ilgilendiren konuların hızlı  ve koordineli  bir şekilde çözümünü, ayrıca, Kalkınma Planı, Orta  Vadeli  Program  ve  Yıllık  Program'da yer  alan eylemlerin eş  güdümünü  sağlayacak. Cumhurbaşkanlığı  Hükûmet  Sistemine geçilmesi ile kaldırılan bu Kurul böylece yeniden hayata geçirilmiş olacak.

SPEKÜLASYON İNCELENECEK
Fiyat İstikrar Komitesi ise Cumhurbaşkanlığı koordinatörlüğünde Tarım ve Orman, Ticaret, Hazine ve Maliye Bakanlıkları, Merkez Bankası,  Ticaret  Borsası  ve  Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı temsilcilerinden oluşacak.  Bu  Kurul,  enflasyonda  yaşanan yükselişi ve fiyat artış hızının düşme süreciönünde  risk  oluşturan  unsurları  değerlendirmek,  gerekli  önlemleri  almakla  görevli olacak.  Komite, ayrıca  gıda  enflasyonu  ileilgili hareketleri, üretim süreçlerini takip edecek. Gıda fiyatlarındaki artışların nedeni, bazı ürünler  ile  ilgili  spekülasyonlar  var  mı,  bir ürün  ile  ilgili  artışlar  varsa  bunun  neden kaynaklandığını araştıracak. Gıda arz zincirinin hangi  evresinde  fiyatların  yükseldiği  takip edilecek. Bu takip doğrultusunda vatandaşın daha sağlıklı ve ucuz gıda tüketimi sağlamak için aracılar dâhil gerekli önlemleri alacak.