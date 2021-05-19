Bu yıl dünya pil pazarı büyüklüğü 45 milyar doları geçerken, 2025’te pazarın büyüklüğünün 100 milyar doları geçeceği belirtiliyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde enerji  depolanma  ihtiyacının katlanarak  artacağını  anlatan TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan “2025 yılı ve sonrası evlerde powerwall benzeri  pil sistemleri ve güneş enerji santrallerine  entegre  storageplant’ların yaygın kullanımın patlamasıyla birlikte, pazarın 10 yıl içinde katlanarak büyümesi ve 2030’da 500 milyar doları geçmesi bekleniyor” dedi.