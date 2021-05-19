Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu yıl dünya pil pazarı büyüklüğü 45 milyar doları geçerken, 2025’te pazarın büyüklüğünün 100 milyar doları geçeceği belirtiliyor. Önümüzdeki 10 yıl içinde enerji depolanma ihtiyacının katlanarak artacağını anlatan TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan “2025 yılı ve sonrası evlerde powerwall benzeri pil sistemleri ve güneş enerji santrallerine entegre storageplant’ların yaygın kullanımın patlamasıyla birlikte, pazarın 10 yıl içinde katlanarak büyümesi ve 2030’da 500 milyar doları geçmesi bekleniyor” dedi.