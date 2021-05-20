Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İTÜ Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı bünyesinde, İnovaTİM koordinasyonuyla yürütülen projeyle; maliyeti çok düşük olan Nano ile Mikro Uydular için çok fonksiyonlu, yerli güneş panelleri geliştirilecek. TİM ayrıca ‘İnovaTİM Liselerde Yapay Zekâ ve İnovasyon Eğitimleri’ projesinin dijital altyapısının ön kullanımınını da İnovaTİM’li gençlere 19 Mayıs itibarıyla açtı. 1 ay sürecek ön kullanımla birlikte ilk aşamada 75 farklı liseden 1.000 öğrenci, İnovaTİM’lilerin mentörlüğünde eğitimlerini tamamlayacak. Bu yıl içerisinde ise 15 bini aşkın öğrenciye eğitimlerinin ulaştırılması hedefleniyor. TİM Başkanı İsmail Gülle, ihracatın inovasyonla, inovasyonun da gençlerle yükseleceğini belirterek “AR-GE projemizle birlikte, Nano, Mikro ve Küp uydularda kullanılan güneş panellerinin ekonomik üretim teknikleri ve geliştirme süreçleri üzerine yetkinlik kazanılmasını amaçlıyoruz. Projenin 2023 yılında amacına ulaşmasıyla birlikte geliştirilen panellerin ihraç seviyesine gelmesini öngörüyoruz” dedi.

İLK EĞİTİMİ 144 ÖĞRENCİ ALDI

35 farklı üniversiteden 79 üniversite öğrenci ve 34 farklı liseden 65 lise öğrencisi olmak üzere toplam 144 öğrenci, ilk eğitimlerini; İTÜ USTTL Koordinatörü Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan tarafından çevrim içi aldı. Programa katılan NASA’da görev yapan Astrofizikçi Dr. Umut Yıldız, insanlığın uzay serivenünde gençlerin yerini ve Prof. Dr. Emre Alkin ise bilgi çağı ekonomisinde gençlerin rolünü anlattı.