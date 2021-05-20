Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Program kapsamında öncelikle Mardin'de kuraklık verim tespiti için çalışmalarını sürdüren eksperler ile bir araya gelinerek bilgiler alındı ve kuraklık sebebiyle zarar gören arpa, buğday ve kırmızı mercimek ürünleri incelendi. Programın ilk günü, bölge eksperleriyle gerçekleştirilen köy bazlı kuraklık verim sigortası çalışmaları toplantısı ile sona erdi ve ardından heyet Şanlıurfa'ya hareket etti.

Kuraklığın etkisi ile bazı bitkilerin hasatlarının yapılmadan tarlada bırakıldığı, arpa ve buğday ürünlerinde sapların ve başakların normal büyüklüğe ulaşamadığı ve bu nedenle bitki sayısında azalmalar meydana geldiği gözlemlendi. “Kuru şartlarda” yetiştirilen ve hasatları başlayan arpa, buğday ve kırmızı mercimek ürünlerinde ise yine kuraklık hasarı meydana geldiği bilgisi alındı. Ziyaretler esnasında üreticiler, köy bazlı kuraklık verim sigortası uygulamalarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Programın ikinci gününde ise Şanlıurfa'ya ziyarette bulunan Genel Müdür Günal ve beraberindeki heyete, Nisan ayında ekimi gerçekleştirilen pamuk ürünü hakkında TARSİM Şanlıurfa Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından detaylı bilgilendirmeler yapıldı.